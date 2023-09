Soirée choucroute Bar, 21 octobre 2023, Bar.

Bar,Corrèze

Soirée choucroute – Salle des fêtes – Sur place ou à emporter – Menu : Choucroute garnie – Fromage – Flognarde – Café et digestif – Sur réservation -.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Sauerkraut evening – Salle des fêtes – To eat in or take away – Menu : Choucroute garnie – Fromage – Flognarde – Coffee and after-dinner drink – Please reserve in advance

Velada del chucrut – Salle des fêtes – Para comer en casa o para llevar – Menú: Chucrut relleno – Queso – Flognarde – Café y sobremesa – Reservar con antelación –

Sauerkrautabend – Festsaal – Vor Ort oder zum Mitnehmen – Menü : Sauerkraut garniert – Käse – Flognarde – Kaffee und Digestif – Auf Reservierung –

