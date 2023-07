Petit marché d’été Bar Catégories d’Évènement: Bar

Corrèze Petit marché d’été Bar, 13 juillet 2023, Bar. Bar,Corrèze Légumes locaux de saison – Pizzas au feu de bois – Pain – Œufs – Miel – Savons – Place du lavoir -.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . . Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Local seasonal vegetables – Wood-fired pizzas – Bread – Eggs – Honey – Soaps – Washhouse square – Verduras locales de temporada – Pizzas a la leña – Pan – Huevos – Miel – Jabón – Place du lavoir – Lokales Gemüse der Saison – Holzofenpizza – Brot – Eier – Honig – Seifen – Place du lavoir –

