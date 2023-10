L’église St-Jean d’Aulès dans le paysage de l’art roman en Gascogne Bar communal Doazit, 4 novembre 2023, Doazit.

Doazit,Landes

Le samedi 4 novembre 2023, à 14h30 au bar communal de Doazit, l’association « Amis de Doazit » vous propose d’assister à la conférence sur « L’église St-Jean d’Aulès dans le paysage de l’art roman en Gascogne », donnée par Mme Soazig Le Marechal, étudiante à l’École du Louvre.

La conférence sera suivie d’une visite de l’église..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 15:30:00. EUR.

Bar communal Place de l’église

Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



On Saturday November 4, 2023, at 2:30 pm at the Doazit communal bar, the « Friends of Doazit » association invites you to attend a lecture on « L’église St-Jean d’Aulès dans le paysage de l’art roman en Gascogne », given by Soazig Le Marechal, a student at the École du Louvre.

The lecture will be followed by a tour of the church.

El sábado 4 de noviembre de 2023, a las 14:30 h en el bar común de Doazit, la asociación « Amigos de Doazit » le invita a asistir a una conferencia sobre « L’église St-Jean d’Aulès dans le paysage de l’art roman en Gascogne », impartida por la Sra. Soazig Le Marechal, estudiante de la Escuela del Louvre.

La conferencia irá seguida de una visita a la iglesia.

Am Samstag, den 4. November 2023, um 14:30 Uhr in der Gemeindebar von Doazit lädt Sie der Verein « Amis de Doazit » zum Vortrag über « Die Kirche St-Jean d’Aulès in der Landschaft der romanischen Kunst in der Gascogne » von Frau Soazig Le Marechal, Studentin an der École du Louvre, ein.

Im Anschluss an den Vortrag findet eine Besichtigung der Kirche statt.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Terres de Chalosse