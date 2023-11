Café Bla Bla avec la ligue contre le Cancer Bar Chez Ninon Vitrac, 9 décembre 2023, Vitrac.

Vitrac,Dordogne

Rendez-vous convivial proposé aux malades autour d’un thé ou café offert par La Ligue contre le Cancer.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Bar Chez Ninon Place Marc Tréfeil

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A friendly get-together for patients, with tea or coffee provided by La Ligue contre le Cancer.

REGISTRATION REQUIRED

Un encuentro amistoso entre pacientes y una taza de té o café ofrecido por La Liga contra el Cáncer.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA

Ein geselliges Treffen, das den Kranken angeboten wird, um einen Tee oder Kaffee zu trinken, der von der Krebsliga angeboten wird.

ANMELDUNG ERFORDERLICH

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir