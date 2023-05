Groove fusion Bar Chez Daniel, sous le Pont Louis-Philippe, du côté de rue de l’Hôtel de Ville)., 21 juin 2023, Paris.

Groove fusion Mercredi 21 juin, 18h00 Bar Chez Daniel, sous le Pont Louis-Philippe, du côté de rue de l’Hôtel de Ville).

Vous cherchez une soirée qui allie une ambiance festive, de la bonne musique et une expérience inoubliable ? Ne cherchez plus ! Rejoignez-nous pour une nuit de folie à l’occasion de la Fête de la Musique !

Le concert que nous organisons pour la Fête de la Musique est l’événement à ne pas manquer ! Nous avons réuni un groupe de DJ et de musiciens talentueux pour vous offrir une soirée inoubliable. Tout au long de la nuit, vous pourrez profiter de la musique house, afrobeat et urbaine pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Dès votre arrivée, vous serez accueilli(e) par une ambiance festive et conviviale. Les DJ et musiciens prendront le relais pour vous faire danser sur des rythmes endiablés. Vous pourrez profiter d’une variété de sons et de styles tout au long de la nuit. L’ambiance sera électrique et vous pourrez vous immerger complètement dans la musique. De plus, l’expérience sera renforcée par un jeu de lumières et des effets sonores pour une expérience sensorielle complète.

En somme, il s’agira d’une soirée musicale unique qui vous laissera des souvenirs mémorables. Nous sommes impatients de vous voir sur la piste de danse et de partager avec vous cette expérience musicale exceptionnelle !

Venez célébrer la Fête de la Musique avec nous et profitez de cette soirée musicale incroyable sans avoir à débourser un centime. Tout le monde est invité à se joindre à nous pour cette fête de la musique inoubliable. Venez nombreux pour danser, écouter de la bonne musique, rencontrer de nouvelles personnes et créer des souvenirs mémorables ensemble !

Bar Chez Daniel, sous le Pont Louis-Philippe, du côté de rue de l’Hôtel de Ville). 33, Parc des Rives de Seine 75004 PARIS Paris 75004 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©oussamakablani