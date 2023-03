Concert The Hoboes Bar Chez Cathy Penmarch Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère . Avant leur départ pour les USA, les Hoboes vous donnent rendez-vous chez Cathy.

Les Hoboes en duo folk, blues, et country traditionnelle vous proposent un voyage original en musique le long des voies ferrées des USA sur les traces d’Arlo et Woody Guthrie, Tom Paxton, Bob Dylan, Nanci Griffith, et de tous ces songwriters qui nous ont fait rêver.

Sur réservation. Libre participation. +33 2 98 58 62 31 Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch

