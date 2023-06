3 groupes en Concerts, Bar Chez Camille Bar chez Camille Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris 3 groupes en Concerts, Bar Chez Camille Bar chez Camille Paris, 21 juin 2023, Paris. 3 groupes en Concerts, Bar Chez Camille Mercredi 21 juin, 19h30 Bar chez Camille Bar Chez Camille « Rhythm & Booze » 19h : « Kanis & Lou », western Swing, Hawaiian songs… 1950’s Style

20h15 : « Manu Lanvin & The Devil Blues », du Rhythm & Blues endiablé avec ce Showman qu’on ne présente plus… et qui vous réserve une belle surprise suite à son dernier Album…

22h15 : « Les Atlantiques », un groupe de Rock 60’s survitaminé, avec Saxo, Contrebasse, guitare batterie… bien « Old School » !!!(venus spécialement de Nantes pour l’événement…)

Fin du show vers 0h15 environ

22h15 : « Les Atlantiques », un groupe de Rock 60's survitaminé, avec Saxo, Contrebasse, guitare batterie… bien « Old School » !!!(venus spécialement de Nantes pour l'événement…)

Fin du show vers 0h15 environ

Hot-Dogs 50´s Style et boissons au Bar chez Camille toute la soirée…

Bar chez Camille
8 rue ravignan 75018 Paris

