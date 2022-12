séjour nautique Pleudihen sur Rance Bar Camping de la Ville-Ger Pleudihen-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleudihen-sur-Rance

séjour nautique Pleudihen sur Rance Bar Camping de la Ville-Ger, 19 juillet 2021, Pleudihen-sur-Rance. séjour nautique Pleudihen sur Rance 19 – 23 juillet 2021 Bar Camping de la Ville-Ger

90

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Bar Camping de la Ville-Ger camping de la Ville-Ger, 22690 Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne Situé en espace naturel protégé, au bord de la Rance

maritime, le camping de la Ville-Ger à Pleudihen sur Rance, est le lieu propice aux grandes aventures.

Les activités:

Deux séances de voile, grands jeux, animations nature, visite d’une

chèvrerie…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00+02:00

2021-07-23T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleudihen-sur-Rance Autres Lieu Bar Camping de la Ville-Ger Adresse camping de la Ville-Ger, 22690 Pleudihen-sur-Rance Ville Pleudihen-sur-Rance Age minimum 9 Age maximum 11 lieuville Bar Camping de la Ville-Ger Pleudihen-sur-Rance Departement Côtes-d'Armor

Bar Camping de la Ville-Ger Pleudihen-sur-Rance Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleudihen-sur-rance/

séjour nautique Pleudihen sur Rance Bar Camping de la Ville-Ger 2021-07-19 was last modified: by séjour nautique Pleudihen sur Rance Bar Camping de la Ville-Ger Bar Camping de la Ville-Ger 19 juillet 2021 Bar Camping de la Ville-Ger Pleudihen-sur-Rance Pleudihen-sur-Rance

Pleudihen-sur-Rance Côtes-d'Armor