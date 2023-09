25 novembre 2023 – HK en concert au festival Des Arts Sonnés (22) Bar Café Concert L’éprouvette Saint-André-des-Eaux, 25 novembre 2023, Saint-André-des-Eaux.

25 novembre 2023 – HK en concert au festival Des Arts Sonnés (22) Samedi 25 novembre, 18h30 Bar Café Concert L'éprouvette Vendredi 15 € / Samedi : 22€ / Pass 2 jours : 35€

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser… ensemble !

Retrouvez HK et ses ami-es musicien-nes à l’énergie communicative dans un concert aux allures de bal populaire, pour un beau moment de partage et de musique :)

Adresse : Association ASADE – Festival des Arts Sonnés – Café l’Éprouvette, Le Bourg, 22630 Saint-André-des-Eaux

Le Festival des Arts Sonnés : Depuis 2012 l’ASADE organise le festival des arts sonnés , un évènement de taille humaine ou il est simple de se retrouver sans se prendre la tête. Une programmation de haute voltige à tarif accessible. Une belle réussite artistique que je conjugue avec une belle réussite humaine.

Bar , restauration sur place et bonne humeur !

Toute la programmation : https://www.festival-des-arts-sonnes.fr/prog/2023/2023

Billetterie : https://www.festival-des-arts-sonnes.fr/billetterie

