Géraldine Pavan « Sète, Tanger » Bar brasserie Cactus Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Géraldine Pavan « Sète, Tanger » Bar brasserie Cactus Toulouse, 4 août 2023, Toulouse. Géraldine Pavan « Sète, Tanger » 4 – 31 août Bar brasserie Cactus Entrée libre Collectif Cactus – 11 mois, 11 photographes Sète, Tanger – saison 2 C’est le voyage métaphorique et immobile d’un homme qui sait qu’il n’ira jamais à Tanger. Seul, dans sa chambre, comme à quai, il rêve des senteurs d’une médina imaginaire. Vernissage jeudi 3 août à 19 h. Pour plus d’informations, consulter le site web du Cactus Bar brasserie Cactus 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 21 68 81 https://lecactustoulouse.fr/ [{« link »: « https://lecactustoulouse.fr/ »}] Une exposition différente tous les mois. Métro : ligne B, station compans-cafarelli Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T07:30:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

2023-08-31T07:30:00+02:00 – 2023-08-31T23:59:00+02:00 © DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bar brasserie Cactus Adresse 11 Boulevard Lascrosses, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Bar brasserie Cactus Toulouse

Bar brasserie Cactus Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Géraldine Pavan « Sète, Tanger » Bar brasserie Cactus Toulouse 2023-08-04 was last modified: by Géraldine Pavan « Sète, Tanger » Bar brasserie Cactus Toulouse Bar brasserie Cactus Toulouse 4 août 2023