Café philo à la Kantxa Bar bistrot La Kantxa Saint-Vincent-de-Tyrosse, 18 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Café philo sur le thème du mensonge : discussion, débat, écoute autour d’un thé ou d’un thé. Diner convivial possible, inscription avant le 14/11/2023. Ouvert à tous..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. .

Bar bistrot La Kantxa

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Café philo on the theme of lies: discussion, debate, listening over tea or tea. Dinner possible, registration by 14/11/2023. Open to all.

Café philo sobre el tema de la mentira: discusión, debate, escucha en torno al té o la merienda. Posibilidad de cena, inscripción antes del 14/11/2023. Abierto a todos.

Café philo zum Thema Lügen: Diskussion, Debatte, Zuhören bei einer Tasse Tee oder Tee. Geselliges Abendessen möglich, Anmeldung bis zum 14.11.2023. Offen für alle.

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI LAS