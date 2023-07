Le Vertige du virage Bar Au Pays de Vannes Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le Vertige du virage Bar Au Pays de Vannes Paris, 28 juillet 2023, Paris. Le Vertige du virage Vendredi 28 juillet, 20h00 Bar Au Pays de Vannes Duo pour un barman et un comédien Un barman s’active derrière le comptoir pendant que s’installe, à ses côtés, un intervenant, semblable à un animateur compétent d’un café philo où l’on s’apprête à refaire le monde. Il entame maladroitement une sorte de conférence ou plutôt un partage des fruits de sa recherche autour de l’alcool. Dans le cadre de la « cuvée d’été » de Tournée Générale, qui se tient du 27 au 30 juillet. Le festival Tournée Générale, au cœur du projet de l’association 12 Bars en Scène, naît de la rencontre entre deux désirs. Celui de professionnels du spectacle vivant, parmi lesquels des artistes aux démarches singulières, qui cherchent à déployer leurs gestes hors des institutions. Bar Au Pays de Vannes 34bis Rue de Wattignies, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

