Randonnée pédestre à Saint-Léomer Bar associatif, 14 mai 2023, Saint-Léomer. Randonnée pédestre à Saint-Léomer Dimanche 14 mai, 09h00 Bar associatif 3 € Le Comité des Fête de Saint-Léomer a le plaisir de vous inviter à une randonnée pédestre dimanche 14 mai 2023 à 9h Randonnées 10 km ou 15km Participation de 3 € Rendez-vous au bar associatif 3, place de l’Eglise à Saint-Léomer A l’issue de cette marche vous pourrez avoir le plaisir de déguster une entrecôte chips avec fromage à 10,00€ -> pensez à réserver Renseignements & réservations :

Daniel : 06 21 77 17 38

Philippe : 07 72 28 39 78 Bar associatif place de l'église 86290 Saint-Léomer Saint-Léomer 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine

