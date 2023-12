Soirée jeux de société Bar Associatif OBK Poullaouen Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 18:00:00

fin : 2024-01-06 . Bénédicte et Vincent qui assureront la permanence vous proposent une soirée jeux de société.

Pas d’inscription : jeux à disposition. .

