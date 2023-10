Soirée de réouverture du 18 Bar associatif le 18 Castelfranc, 4 novembre 2023, Castelfranc.

Castelfranc,Lot

Alors avant de vous refroidir après cet été riche en émotions et en excès sans doute, venez garder le rythme Samedi 4 Novembre pour fêter avec nous sous chapiteau la réouverture du 18 !

Couvert, sous Chapiteau

Restauration sur Place avec Tracy

Pas d’adhésion ce soir là

Parkings alentours mais pas devant les pompiers svp

Alors venez nous voir ! Venez danser, boire, manger, et rencontrer notre nouvelle super équipe ! Et comme toujours on compte sur vous pour partager l’événement en masse ! Des bisous !.

2023-11-04 19:00:00 fin : 2023-11-04 00:00:00. 5 EUR.

Bar associatif le 18 Chemin des pradelles

Castelfranc 46140 Lot Occitanie



So before you cool off after a summer rich in emotions and excess, come and keep up the pace on Saturday 4th November to celebrate with us under the big top the reopening of 18!

Covered, under big top

On-site catering with Tracy

No membership that evening

Please park in the vicinity, but not in front of the fire department

So come and see us! Come dance, drink, eat, and meet our new super team! And as always, we?re counting on you to share the event en masse! Love and kisses!

¡Así que antes de que te refresques tras un verano lleno de emociones y excesos, ven a mantener el ritmo el sábado 4 de noviembre para celebrar con nosotros bajo la carpa la reapertura del 18!

A cubierto, bajo la carpa principal

Catering in situ con Tracy

Sin socios esa noche

Aparcamientos cercanos pero no delante de los bomberos, por favor

¡Ven a vernos! Ven a bailar, beber, comer y conocer a nuestro nuevo súper equipo Y como siempre, ¡contamos contigo para que vengas y compartas la diversión! Te deseamos lo mejor

Bevor Sie sich also nach diesem Sommer voller Emotionen und zweifellos auch Exzessen abkühlen, kommen Sie am Samstag, den 4. November, um mit uns unter dem Zeltdach die Wiedereröffnung des 18 zu feiern!

Überdacht, unter dem Zeltdach

Verpflegung vor Ort mit Tracy

Keine Mitgliedschaft an diesem Abend

Parkplätze in der Umgebung, aber bitte nicht vor der Feuerwehr!

Kommen Sie also zu uns! Kommt tanzen, trinken, essen und lernt unser neues Superteam kennen! Und wie immer zählen wir auf euch, um die Veranstaltung in Massen zu teilen! Küsschen!

Mise à jour le 2023-10-16 par OT CVL Vignoble