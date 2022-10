Bar associatif fartfelien – Sarabal Quartet en concert Gigny-sur-Saône, 4 novembre 2022, Gigny-sur-Saône.

Bar associatif fartfelien – Sarabal Quartet en concert

2022-11-04 19:00:00 – 2022-11-04 23:30:00

Sarabal Quartet un groupe de musiciens qui mélange ses compositions et arrangements avec une interprétation résolument contemporaine d’airs anciens du Centre France, dans un mélange de feeling et d’influences et s’inscrit dans l’évolution d’un patrimoine musical toujours vivant.

Avec Jean-Pierre Géreau qui fait sonner et swinguer son accordéon diatonique, compositeur de nombre des morceaux du groupe, Maroussia Laforêt au nyckelharpa, une vièle à archet venue de Suède, qui donne une couleur chaude et envoûtante aux sonorités de Sarabal, Lionel Bey qui tricote des accompagnements et ornementations sur ses guitares et Pierre « Pol » Grange qui donne le groove au groupe avec ses percussions éclectiques.

Musique à écouter, concerts et bals cardio-glamour …

A vos souliers, l’esprit guinguette est de retour !

Restauration avec réservation avant le mercredi 2 novembre à 20h : Bœuf bourguignon / purée : 9€. Rissole pomme & coing : 3€

Petite restauration sur place sans réservation.

fartfelien@aol.com https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien/spectacles

