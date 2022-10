Bar associatif fartfelien – Monsieur JOSSKIN en concert

Bar associatif fartfelien – Monsieur JOSSKIN en concert, 2 décembre 2022, . Bar associatif fartfelien – Monsieur JOSSKIN en concert



2022-12-02 19:00:00 – 2022-12-02 23:30:00 Chanteur de rue, de douche, de bar, de dessus de table, de tapis volants…

Restauration avec réservation avant le mardi 29 novembre à 20h : Ragoût de porc & polente: 9€. Tarte au citron : 3€

Petite restauration sur place sans réservation. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville