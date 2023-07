Journées du Patrimoine : Levez les yeux, baissez la tête Bar associatif Doazit, 16 septembre 2023, Doazit.

Doazit,Landes

Trouvez dans le bourg, au moyen d’indices photographiques, un site, une pierre, un lieu insolite pouvant être au sol ou en regardant en l’air.

Ouvert à tous (seul, en groupe, en famille) dans la bonne humeur et la convivialité !

Durant les journées du Patrimoine (16 et 17 septembre) il y aura des lots pour ceux qui découvriront le plus de détails (places de cinéma, de théâtre, quelques douceurs locales) ! Les bulletins de participation seront disponibles au bar communal. Toutes les principales informations y seront indiquées. Devenez explorateur, enquêteur, attisez vos sens de la découverte, regardez au sol, levez les yeux. Les clichés sont pris de la rue et les pieds sur terre. Nous vous souhaitons une bonne chasse et une bonne balade.

Après les journées du Patrimoine, vous pourrez encore participer, mais il n’y aura plus de lots à gagner..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Bar associatif Centre bourg

Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Use photographic clues to find a site, a stone or an unusual place in the village, either on the ground or in the air.

Open to all (individuals, groups, families) in a fun and friendly atmosphere!

During the Heritage Days (September 16 and 17), there will be prizes for those who discover the most details (cinema tickets, theater tickets, some local delicacies)! Entry forms will be available at the communal bar. All key information will be included. Become an explorer, an investigator, stimulate your sense of discovery, look down, look up. The shots are taken from the street, with your feet firmly on the ground. We hope you enjoy the hunt and the walk.

After the Heritage Days, you can still take part, but there will be no more prizes to be won.

Utiliza pistas fotográficas para encontrar un yacimiento, una piedra o un lugar insólito del pueblo, ya sea en tierra o en el aire.

Está abierto a todo el mundo (solo, en grupo o en familia), ¡y todo es diversión!

Durante las Jornadas del Patrimonio (16 y 17 de septiembre) habrá premios para los que descubran más detalles (entradas de cine, entradas de teatro, algunos manjares locales) Los formularios de inscripción estarán disponibles en el bar local. Se incluirá toda la información clave. Conviértete en explorador, en investigador, estimula tu sentido del descubrimiento, mira hacia abajo, mira hacia arriba. Las fotos se toman desde la calle y con los pies bien puestos en el suelo. Esperamos que disfrute de la caza y el paseo.

Después de las Jornadas del Patrimonio, podrás seguir participando, pero ya no habrá premios que ganar.

Finden Sie in der Stadt anhand von fotografischen Hinweisen einen Ort, einen Stein, einen ungewöhnlichen Ort, der sich auf dem Boden oder in der Luft befinden kann.

Alle können mitmachen (allein, in der Gruppe, mit der Familie), es herrscht gute Laune und Geselligkeit!

Während der Tage des Kulturerbes (16. und 17. September) gibt es Preise für diejenigen, die die meisten Details entdecken (Kino- und Theaterkarten, ein paar lokale Leckereien)! Die Teilnahmeformulare werden in der Gemeindebar erhältlich sein. Alle wichtigen Informationen werden dort angegeben sein. Werden Sie zum Entdecker, Ermittler, schüren Sie Ihren Entdeckersinn, schauen Sie auf den Boden, heben Sie die Augen. Die Klischees werden von der Straße aus und mit den Füßen auf dem Boden aufgenommen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Jagd und beim Spaziergang.

Nach den Tagen des Kulturerbes können Sie noch teilnehmen, aber es gibt dann keine Preise mehr zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-07-18 par OT Terres de Chalosse