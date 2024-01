Bar asso et performance éventails de voile la Pimenterie Saint-Point, dimanche 4 février 2024.

Numéro d’éventails de voiles en deux parties. Laissez-vous hypnotiser par la danse serpentine des tissus et des lumières aux influences asiatiques. Une performance qui invite à la rêverie, où l’on flâne entre les méduses et les papillons, au fil de l’eau, des bourrasques de vent et des vrombissements du feu.

Par Juliette Besson EUR.

la Pimenterie 1789 Route du Lac

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00



