Bar à vins Wihr-au-Val, lundi 1 janvier 2024.

Bar à vins Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tous les mercredis soirs, retrouvez-vous entre amis, familles, voisins… au Bistrot à vins.

Tous les mercredis soirs, retrouvez-vous entre amis, familles, voisins… au Bistrot à vins lieu d’échanges, de partage et de rencontres ! Une sélection de vins au verre, le choix parmi les 300 références de la cave et des assiettes du Chef à partir de 18h, pour une soirée gourmande, chaleureuse et conviviale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 17:30:00

fin : 2024-12-31 20:30:00

9 route Nationale

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est contact@nauberge.com

L’événement Bar à vins Wihr-au-Val a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster