Épineuil Épineuil Épineuil, Yonne Bar à vin éphémère “Au Petit Quincy” Épineuil Épineuil Catégories d’évènement: Épineuil

Yonne

Bar à vin éphémère “Au Petit Quincy” Épineuil, 27 août 2021, Épineuil. Bar à vin éphémère “Au Petit Quincy” 2021-08-27 12:00:00 – 2021-08-28 23:30:00 Rue du Clos de Quincy Domaine Dominique Gruhier

Épineuil Yonne Épineuil Les vacances c’est aussi au Petit Quincy ! Pour profiter des derniers jours d’été le bar à vin éphémère s’installe dans la fraîcheur des murs de pierre de l’abbaye.

Cadre séculaire et ambiance guinguette : vin au verre ou à la bouteille, planches de produits locaux (fromages, charcuterie…) soigneusement sélectionnés.

Envie de sensations ? Explorez le vignoble au guidon d’une trottinette électrique guidé par Dominique. Qui d’autre qu’un vigneron vous parlera mieux de ses vignes ? vin@bourgognevin.com Les vacances c’est aussi au Petit Quincy ! Pour profiter des derniers jours d’été le bar à vin éphémère s’installe dans la fraîcheur des murs de pierre de l’abbaye.

Cadre séculaire et ambiance guinguette : vin au verre ou à la bouteille, planches de produits locaux (fromages, charcuterie…) soigneusement sélectionnés.

Envie de sensations ? Explorez le vignoble au guidon d’une trottinette électrique guidé par Dominique. Qui d’autre qu’un vigneron vous parlera mieux de ses vignes ? dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Épineuil, Yonne Autres Lieu Épineuil Adresse Rue du Clos de Quincy Domaine Dominique Gruhier Ville Épineuil lieuville 47.87459#3.98088