Wangen Wangen Bar à vin éphémère au Domaine Thierry Martin Wangen Wangen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wangen

Bar à vin éphémère au Domaine Thierry Martin Wangen, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Wangen. Bar à vin éphémère au Domaine Thierry Martin 2021-07-16 – 2021-07-16

Wangen Bas-Rhin Wangen EUR Le temps d’une soirée notre domaine familial viticole se transforme en bar à vin. Planchettes de fromages, charcuterie ou végan vous seront proposées entrée est gratuite, consommation payante à titre indicatif le prix des planchettes pour 2 personnes est entre 10€ et 13€.

En extérieur (annulé en cas de pluie). Renseignements et réservation auprès de Marie Thérèse ou Cécile au 03 88 04 11 22 +33 3 88 04 11 22 Le temps d’une soirée notre domaine familial viticole se transforme en bar à vin. Planchettes de fromages, charcuterie ou végan vous seront proposées entrée est gratuite, consommation payante à titre indicatif le prix des planchettes pour 2 personnes est entre 10€ et 13€.

En extérieur (annulé en cas de pluie). Renseignements et réservation auprès de Marie Thérèse ou Cécile au 03 88 04 11 22

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wangen Étiquettes évènement : Autres Lieu Wangen Adresse Ville Wangen lieuville 48.61428#7.47349