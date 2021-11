Vernon Médiathèque de Vernon Eure, Vernon Bar à soupe Médiathèque de Vernon Vernon Catégories d’évènement: Eure

Vernon

Bar à soupe Médiathèque de Vernon, 22 janvier 2022, Vernon. Bar à soupe

Médiathèque de Vernon, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Dégustez un bon bol de soupe bien chaud, cuisinée par des associations de bénévoles avec des produits frais et locaux. L’occasion de passer un bon moment d’échanges et de partage au sein de la médiathèque. La seule condition est de venir avec son bol… et sa bonne humeur :)

Apportez votre bol ! Nous nous chargerons de le remplir

Bar à soupe ! Médiathèque de Vernon Espace Philippe Auguste – 12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon Vernon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Vernon Autres Lieu Médiathèque de Vernon Adresse Espace Philippe Auguste - 12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon Ville Vernon lieuville Médiathèque de Vernon Vernon