Bar à l'Ouest (1ère édition) 2021-10-01 – 2021-10-03

Le Havre Seine-Maritime Un avant-goût du Ouest Park dans les bistrots du Havre, ça vous dit ? Rendez-vous les 1, 2, 3, 8 et 9 octobre pour 2 week-ends de concerts indé et gratuits ! Pour les curieux, la Papa’s Production et les bars du Havre ont dénichés plusieurs pépites… Rock psyché, chanson, hip-hop et soul, à chaque bistrot sa couleur musicale ! L’identité graphique de Bar à l’Ouest est signée Laura Kopf, designeuse graphique havraise. Dans l’esprit des réclames rétro affichées dans les bistrots, cette composition emmène vers un imaginaire psyché. Un clin d’œil à l’atmosphère maritime du Havre avec le paquebot Normandie à l’horizon ! Programmation :

White Velvet ϟ The Rodeo (pop baroque) – https://www.facebook.com/events/1781105492089532/

ven. 01.10 à 19h – Chez Lili

2 Rue des Etoupières, 76600 LH

—

Cyrarno du Patelin ϟ Hasta Siempre (chanson) – https://www.facebook.com/events/1250392605397194/

sam. 02.10 à 18h – L’Eau Tarie

86 Rue Victor Hugo, 76600 LH

—

JUDITH$ ϟ Yellowstraps (soul/smooth) – https://www.facebook.com/events/523887868871234/

sam. 02.10 à 19h – Le Grand Quai

23 / 25 Quai de Southampton, 76600 LH

—

Veik ϟ 10 000 Russos (rock psyché) – https://www.facebook.com/events/1143383696155602

dim. 03.10 à 20h – Mc Daids

97 Rue Paul Doumer, 76600 LH

—

R’May ϟ YN (hip-hop) – https://www.facebook.com/events/592368458597969

ven. 08.10 de 19h à 22h – Les Zazous

147 Rue Victor Hugo, 76600 LH

—

Volt ϟ Scuffles (electro) – https://www.facebook.com/events/567433377941576/

ven. 08.10 à 19h – Spud Bencer

48 Rue Lesueur, 76600 LH

—

Red Lezards ϟ Fuzzy Vox (rock) – https://www.facebook.com/events/977378533043481/

ven. 08.10 à 19h – Le News

101 Rue de Paris, 76600 LH

—

Bafang ϟ Brama (rock psyché) – https://www.facebook.com/events/349249116884036

sam. 09.10 à 19h – Le Bistrot

116 Avenue René Coty, 76600 LH Concerts gratuits sans réservation

