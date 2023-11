Bar à lectures Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bar à lectures Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

« Bar à lectures » par la compagnie les Ecriés. Dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, trois comédiens

vous proposeront un menu composé de différents textes écrits par des femmes au

choix. L’écoute de ces lectures se fera avec un casque permettant de s’immerger

littéralement dans le texte. Gratuit et en accès libre. Renseignements au

01.45.42.46.46 ou par mail à cscmnogues.accueil@leolagrange.org. Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Contact : +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org https://www.centresocioculturelmauricenogues.org/

