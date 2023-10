MURDER PARTY AU CHIFOUMI Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 31 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Le ChiFouMi organise sa première Murder Party pour le soir d’Halloween !.

2023-10-31

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



ChiFouMi organizes its first Murder Party on Halloween night!

ChiFouMi organiza su primera Murder Party en la noche de Halloween

Das ChiFouMi organisiert seine erste Murder Party für den Halloween-Abend!

