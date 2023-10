JEU : LOUPS GAROUS Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique JEU : LOUPS GAROUS Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 27 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Les loups garous reviennent !! Bonne connaissance de jeu requise. Sur inscription..

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The werewolves are back! Good game knowledge required. Registration required. ¡Los hombres lobo han vuelto! Se requiere un buen conocimiento del juego. Inscripción obligatoria. Die Werwölfe kehren zurück!!! Gute Spielkenntnisse erforderlich. Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Bar à jeux le Chifoumi Adresse Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon latitude longitude 47.37057;-1.17802

