GALÈRAPAGOS EN PRÉSENCE DES AUTEURS Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 26 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Première soirée Galérapagos géant en présence des auteurs ! Sur inscription.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



First giant Galérapagos evening in the presence of the authors! Please register

¡Primera velada gigante de Galérapagos con los autores! Inscripción obligatoria

Erster Abend Riesen-Galérapagos in Anwesenheit der Autoren! Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire