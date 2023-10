3 ANS DU CHIFOUMI Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 21 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Le Chifoumi bar fête ses 3 ans le samedi 21 octobre !.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Chifoumi bar celebrates its 3rd anniversary on Saturday, October 21!

El bar Chifoumi celebra su 3er cumpleaños el sábado 21 de octubre

Die Chifoumi-Bar feiert am Samstag, den 21. Oktober ihr dreijähriges Bestehen!

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire