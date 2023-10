SOIRÉE POÉSIE ET SLAM Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique SOIRÉE POÉSIE ET SLAM Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 20 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Scène ouverte Poésie & Slam, ouverte à tous : pour assister ou participer !.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Poetry & Slam open stage, open to all: attend or participate! Open Stage Poetry & Slam, abierto a todos: ¡para ver o participar! Offene Bühne Poetry & Slam, offen für alle: zum Zuschauen oder Mitmachen! Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Bar à jeux le Chifoumi Adresse Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon latitude longitude 47.37057;-1.17802

Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/