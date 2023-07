CONCOURS DE PUZZLE Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 29 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Soyez les plus rapides à terminer un puzzle de 1000 pièces ! Sur inscription.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 20:00:00. .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Be the fastest to complete a 1000-piece puzzle! On registration

¡Sé el más rápido en completar un puzzle de 1000 piezas! Regístrate ahora

Sei der Schnellste, der ein Puzzle mit 1000 Teilen fertigstellt! Nach Anmeldung

