BRUNCH Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 23 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Le Chifoumi bar vous propose un brunch le dimanche 23 juillet. Sur réservation.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 14:00:00. .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Chifoumi bar will be serving brunch on Sunday, July 23. Reservations required

El bar Chifoumi servirá un brunch el domingo 23 de julio. Reserva obligatoria

Die Chifoumi-Bar bietet Ihnen am Sonntag, den 23. Juli, einen Brunch an. Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-07-01 par eSPRIT Pays de la Loire