TOURNOI DE PALETS Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique TOURNOI DE PALETS Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 20 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Profitez d’un tournoi de palets vendéens au bar Le Chifoumi ! Gratuit, sur inscription.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy a Vendée shuffleboard tournament at Le Chifoumi bar! Free, registration required ¡Disfrute de un torneo de tejo de Vendée en el bar Le Chifoumi! Gratuito, inscripción obligatoria Genießen Sie ein Vendéen-Puck-Turnier in der Bar Le Chifoumi! Kostenlos, auf Anmeldung Mise à jour le 2023-07-01 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Bar à jeux le Chifoumi Adresse Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon

Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/