FABRICATION D’UN MOULIN À VENT Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 19 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Fabriquez votre moulin à vent et repartez avec à la maison ! Sur inscription.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 18:00:00. .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Build your own windmill and take it home! Registration required

¡Haz tu propio molino de viento y llévatelo a casa! Inscripción obligatoria

Bauen Sie Ihre eigene Windmühle und nehmen Sie sie mit nach Hause! Auf Anmeldung

