TOURNOI DE CRAZY CUPS & BAZAR BIZARRE Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 12 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Faites participer vos enfants au tournoi de jeux d’observation et rapidité ! Sur inscription.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 18:00:00. .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Get your kids involved in the observation and speed games tournament! Registration required

¡Haz que tus hijos participen en el torneo de observación y juegos de velocidad! Inscripción obligatoria

Lassen Sie Ihre Kinder am Turnier für Beobachtungs- und Schnelligkeitsspiele teilnehmen! Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-07-01 par eSPRIT Pays de la Loire