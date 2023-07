TOURNOI VELONIMO Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon, 7 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Venez jouer au tournoi Velonimo le vendredi 7 juillet..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Bar à jeux le Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and play in the Velonimo tournament on Friday, July 7.

Ven a jugar en el torneo Velonimo el viernes 7 de julio.

Spielen Sie am Freitag, dem 7. Juli, beim Velonimo-Turnier mit.

Mise à jour le 2023-07-01 par eSPRIT Pays de la Loire