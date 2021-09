Sotteville-lès-Rouen Place Calmette Sotteville Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Bar à eaux Place Calmette Sotteville Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

le mardi 14 septembre à 14:00

Dans le cadre de la semaine éco-citoyenne organisée par le CCAS de Sotteville-lès-Rouen, Mon P’tit Atelier de la Cop21 vous propose un atelier de dégustation d’eaux, minérale, de source et du robinet animé par ses animateurs. Laissez-vous surprendre et déconstruisez vos idées reçues sur l’eau ! Atelier réalisé dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.

Entrée libre

2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T17:00:00

