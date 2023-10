Chronique : Vichy et ses hôtes célèbres Bar 1901 Vichy, 28 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Semaine thématique : « Voyage à travers l’Age d’Or de Vichy »

A Vichy il est possible de remonter le temps, lors de la semaine thématique qui vous fait découvrir le faste de la Reine des Villes d’Eau à travers plusieurs visites guidées et chroniques..

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. EUR.

Bar 1901 Parvis de l’Opéra

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Theme week: « Journey through Vichy’s Golden Age

In Vichy, you can travel back in time during the theme week, which takes you on a journey through the splendor of the Queen of the Water Cities, with a series of guided tours and chronicles.

Semana temática: « Viaje a través de la Edad de Oro de Vichy

Vichy le ofrece la oportunidad de retroceder en el tiempo durante una semana temática, en la que podrá descubrir el esplendor de la Reina de las Ciudades del Agua a través de una serie de visitas guiadas y crónicas.

Themenwoche: « Reise durch das Goldene Zeitalter von Vichy »

In Vichy kann man sich in der Zeit zurückversetzen lassen. Während der Themenwoche können Sie den Glanz der Königin der Wasserstädte anhand verschiedener Führungen und Chroniken entdecken.

Mise à jour le 2023-10-09 par Vichy Destinations