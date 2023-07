Bar 1901 joue – Esprit Casino : Roulette & Bluff Bar 1901 Vichy, 3 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Dans une ambiance de casino, les joueurs pourront essayer leur chance à la roulette ou à d’autres jeux de hasard. Le jeu de bluff Gang of Dice, une nouveauté, sera également proposé..

2023-09-03 16:30:00 fin : 2023-09-03 19:00:00. EUR.

Bar 1901 Palais des Congrès

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In a casino atmosphere, players will be able to try their luck at roulette or other games of chance. The new bluff game Gang of Dice will also be offered.

En un ambiente de casino, los jugadores podrán probar suerte en la ruleta u otros juegos de azar. También se ofrecerá el nuevo juego de faroles Gang of Dice.

In der Atmosphäre eines Kasinos können die Spieler ihr Glück beim Roulette oder anderen Glücksspielen versuchen. Auch das neue Bluffspiel Gang of Dice wird angeboten.

Mise à jour le 2023-07-02 par Vichy Destinations