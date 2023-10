Enquête horrifique : les Ténèbres du Palais Bar 1901 – Palais des Congrès Vichy, 31 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Impressionnant, le Palais des Congrès de Vichy est un monument iconique que tout le monde connaît et pourtant… Il renferme bien des secrets qui parfois, à la lueur d’un évènement unique, se révèlent aux yeux de ceux qui savent vraiment observer..

2023-10-31 19:30:00 fin : 2023-10-31 00:30:00. EUR.

Bar 1901 – Palais des Congrès Rue du Casino

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The impressive Palais des Congrès de Vichy is an iconic landmark that everyone knows, and yet? It holds many secrets, which are sometimes revealed in the light of a unique event to those who really know how to observe.

El impresionante Palacio de Congresos de Vichy es un monumento emblemático que todo el mundo conoce y, sin embargo? Guarda muchos secretos que a veces, a la luz de un acontecimiento único, se revelan a los ojos de los que realmente saben observar.

Der Palais des Congrès de Vichy ist ein beeindruckendes Bauwerk, das jeder kennt, und doch? Es birgt viele Geheimnisse, die manchmal im Licht eines einzigartigen Ereignisses denjenigen offenbart werden, die genau hinsehen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Vichy Destinations