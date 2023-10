Bar 1901 en musique : Les Dingos de Reinhardt Bar 1901 – Palais des Congrès Vichy, 27 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Venez vous évader en musique au Bar 1901 dans une ambiance jazzy des années 1900..

2023-10-27 18:30:00 fin : 2023-10-27 20:30:00. .

Bar 1901 – Palais des Congrès Rue du Casino

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and escape to the jazzy atmosphere of the 1900s at Bar 1901.

Escápate al ambiente jazzístico de 1900 en el Bar 1901.

Lassen Sie sich von der Musik in der Bar 1901 in eine jazzige Atmosphäre der 1900er Jahre entführen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Vichy Destinations