Les ateliers créatifs du Bar 1901 Bar 1901 – Palais des Congrès Vichy, 22 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

À l’occasion des fêtes d’Halloween, viens participer à un atelier créatif et profiter d’un goûter..

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Bar 1901 – Palais des Congrès Rue du Casino

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a creative Halloween workshop and snack.

Ven a participar en un taller creativo y disfruta de un tentempié durante las fiestas de Halloween.

Anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten kannst du an einem kreativen Workshop teilnehmen und einen Snack genießen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Vichy Destinations