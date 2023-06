Bar 1901 en musique : Les Egarés Bar 1901 – Accès par la terrasse côté parc des Sources Vichy, 1 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Faites un saut dans le temps au Bar 1901, tout en sirotant un verre au rythme de notes jazz, swing & soul. Évadez-vous dans cette atmosphère d’antan face au parc des Sources sur le parvis de l’Opéra….

2023-07-01 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-01 20:30:00. .

Bar 1901 – Accès par la terrasse côté parc des Sources Palais des Congrès

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Take a step back in time at Bar 1901, while sipping a drink to the rhythm of jazz, swing & soul. Escape into the atmosphere of yesteryear, facing the Parc des Sources on the square in front of the Opéra…

Retroceda en el tiempo en el Bar 1901, mientras saborea una copa a ritmo de jazz, swing y soul. Escápese al ambiente de antaño, frente al Parc des Sources, en la plaza frente a la Ópera….

Machen Sie in der Bar 1901 einen Zeitsprung in die Vergangenheit, während Sie bei einem Drink den Rhythmus von Jazz, Swing und Soul genießen. Entfliehen Sie in dieser Atmosphäre vergangener Zeiten gegenüber dem Parc des Sources auf dem Vorplatz der Oper…

Mise à jour le 2023-06-08 par Vichy Destinations