BAPTISTE W. HAMON L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 25 mai 2023, PARIS.

L’Archipel (R-2021-005879) présente : Les chansons à boire, de Miossec aux Pogues, ont toujours donné vertiges, larmes et rires au rock. Dans la country, c’est au Texas, à base de moonshine, de femmes parties et de chevaux fidèles, que l’on a écrit les plus sensibles d’entre elles, sans langue-de-bois, avec gueule-de-bois. Car il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki dans les chansons de Baptiste W. Hamon, au même titre que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du Bob Dylan, du Phil Ochs…En 2022, Baptiste W. Hamon a sorti son troisième album Jusqu’à la lumière, entre pop, chanson et americana, enregistré par le maître orfèvre de la scène alternative anglo-saxonne John Parish. Et à l’occasion de l’anniversaire de la sortie de cet album, il donnera un concert intimiste et en duo à l’archipel, le 25 mai 2023 !Réservation PMR : 0640811375

