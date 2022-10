Baptiste Ventadour TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Baptiste Ventadour TNT – Terrain Neutre Théâtre, 27 octobre 2022, Nantes. 2022-10-27

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concert. Sans le son, il a la bouille d’un ange adolescent qui commence à tâter de la guitare dans sa chambre d’enfant. Mais avec le son, la surprise est de taille. Baptiste Ventadour, 23 ans et originaire du Limousin, joue de sa guitare à douze cordes comme s’il avait quarante doigts. Retrouvez l’élan folk irrésistible d’une douze cordes, la clarté des émotions, la ferveur d’une voix de bluesman juvénile et la limpidité des intentions. Avec sa musique, le nouveau nom à suivre de la scène française, Baptiste Ventadour, touche plusieurs générations.Écrit, composé et interprété par Baptiste Ventadour. Durée : 1h10 TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

