BAPTISTE VENTADOUR CENTRE CULTUREL SARLAT LA CANEDA, 28 février 2023, SARLAT LA CANEDA.

BAPTISTE VENTADOUR CENTRE CULTUREL SARLAT LA CANEDA. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:30 (2023-02-28 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Mélodyn et le Centre Culturel Sarlat présentent ce concert. Baptiste Ventadour s’impose naturellement comme la relève de la scène française.Sans le son, il a la bouille d’un ange adolescent qui commence à tâter de la guitare dans sa chambre d’enfant. Mais avec le son, la surprise est de taille : d’abord, Baptiste Ventadour, 23 ans et originaire du Limousin, joue de sa guitare à douze cordes comme s’il avait quarante doigts. L’élan folk irrésistible d’une douze cordes, la clarté des émotions, la ferveur d’une voix de bluesman juvénile, la limpidité des intentions…Avec sa musique, le nouveau nom à suivre de la scène française Baptiste Ventadour touche plusieurs générations. Premier album « Pour la beauté du geste » disponible (Play Two) Baptiste Ventadour Baptiste Ventadour

CENTRE CULTUREL SARLAT LA CANEDA SARLAT LA CANEDA RUE GAUBERT Dordogne

