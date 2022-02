Baptiste Trotignon & Michel Supéra Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Baptiste Trotignon & Michel Supéra Soissons, 24 mai 2022, Soissons. Baptiste Trotignon & Michel Supéra Soissons

2022-05-24 – 2022-05-24

Soissons Aisne Soissons 10 10 Programme : Sonate de Phil Woods

Façades de Philip Glass

Adios de Baptiste Trotignon

Blue Caprice de Victor Morosco

Spiegel im Spiegel d‘Arvo Pärt

Improvisation de Baptiste Trotignon

Smile de Charlie Chaplin

Libertango de Astor Piazzolla

Distribution : Baptiste Trotignon, piano

Soissons

