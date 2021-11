Paris Sunset Sunside Paris Baptiste TROTIGNON « 20 years after » Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Tony Rabeson – batterie ; Viktor Nyberg – c.basse ; Baptiste Trotignon – piano

tarif unique : 35€

On a rencontré Baptiste très jeune. Il était un des animateurs des nuits blanches du petit’ Opp. Son style s’est rapidement imposé en le propulsant comme le pianiste majeur du jazz français. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:30:00

