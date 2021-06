Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Baptiste Lecaplan Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Longjumeau

Baptiste Lecaplan Théâtre de Longjumeau, 25 novembre 2021-25 novembre 2021, Longjumeau. Baptiste Lecaplan

Théâtre de Longjumeau, le jeudi 25 novembre à 20:00

Depuis son passage dans la série Canal+ « Bref » aux côtés de Kyan Khojandi et Kheiron en 2011, l’humoriste a réalisé de nombreux projets, autant sur scène que sur le petit écran. Retrouvez son nouveau one man show hilarant!

Tarifs: de 25€ à 35€

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est comme une piscine à boules pour adultes: c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures! Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau lieuville Théâtre de Longjumeau Longjumeau