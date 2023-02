Baptiste Lecaplain – Voir Les Gens (Tournée) CENTRE DES CONGRES, 24 février 2023, ANGERS.

Baptiste Lecaplain – Voir Les Gens (Tournée) CENTRE DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-06-10 (2023-02-24 au ) 20:00. Tarif : 25.0 à 39.0 euros.

L’Office Municipal de la culture (2-PLATESV-R-2022-002555/3-000813) et TS3-Fimalac Entertainment présentent ce spectacle BAPTISTE LECAPLAIN VOIR LES GENSLe nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures ! Après une brève carrière comme animateur pour enfants, Baptiste Lecaplain se lance dans la comédie en 2006 et enchaîne, pendant 18 mois, les dates à guichets fermés pour son premier one-man show en partie autobiographique mis en scène par Aslem Smida « Baptiste se tape l’affiche ». Son sens du rythme incroyable fait la différence pour Kyan Khojandi qui le repère et lui offre un rôle dans sa série “Bref” diffusée sur Canal +. S’ensuivent les débuts au cinéma (Nous York), puis une tournée de Zéniths accompagnés par Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamère. Son second one-man show « Origines » confirme le succès de l’humoriste. Informations pratiques:Ouverture des portes : 20h Date, horaires et placement sous réserve de modifications (dûes à la crise sanitaire). Renseignements et réservation PMR : 03 87 67 86 30 Baptiste Lecaplain Baptiste Lecaplain

Votre billet est ici

CENTRE DES CONGRES ANGERS 33, bld Carnot 49100

L’Office Municipal de la culture (2-PLATESV-R-2022-002555/3-000813) et TS3-Fimalac Entertainment présentent ce spectacle

BAPTISTE LECAPLAIN

VOIR LES GENS

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Après une brève carrière comme animateur pour enfants, Baptiste Lecaplain se lance dans la comédie en 2006 et enchaîne, pendant 18 mois, les dates à guichets fermés pour son premier one-man show en partie autobiographique mis en scène par Aslem Smida « Baptiste se tape l’affiche ». Son sens du rythme incroyable fait la différence pour Kyan Khojandi qui le repère et lui offre un rôle dans sa série “Bref” diffusée sur Canal +. S’ensuivent les débuts au cinéma (Nous York), puis une tournée de Zéniths accompagnés par Jérémy Ferrari et Arnaud Tsamère. Son second one-man show « Origines » confirme le succès de l’humoriste.

Informations pratiques:

Ouverture des portes : 20h

Date, horaires et placement sous réserve de modifications (dûes à la crise sanitaire).

Renseignements et réservation PMR : 03 87 67 86 30

. EUR25.0 25.0 euros

Votre billet est ici